Бывшие высокопоставленные следователь и прокурор получили реальные сроки за коррупцию

Сегодня Ленинский районный суд в лице судьи Цыбульской огласил приговор обвиняемым во взяточничестве бывшему первому замглавы СУ СКР Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю областного прокурора Дмитрию Чуличкову, а также адвокату Владиславу Вострецову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, и Бусылко, и Чуличков признаны виновными. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорён к 9 годам строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов, сыгравший роль посредника, получил 9 с половиной лет.

Напомним, по версии следствия, преступление было совершено в августе-ноябре 2019 года. Потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела о хищении имущества компании БМЗ в отношении его бывшего делового партнера Кадышева и искал способ добиться возобновления расследования.

С помощью адвоката Владислава Вострецова он передал крупные взятки должностным лицам в СУ СКР и областной прокуратуре – Михаилу Бусылко и Дмитрию Чуличкову. Каждому, согласно сговору, предназначалось по 1 млн рублей. Взятки передавались частями. Желание Трухина исполнилось: постановление о прекращении уголовного дела в отношении Кадышева было отменено. При этом посредник Вострецов запросил у Трухина 4 млн рублей, рассчитывая половину оставить себе. Судья зачитала материалы дела, из которых следовало, что ранее Вострецов уже работал на Трухина как адвокат и знал, что «платит он с задержкой и неохотно», поэтому запросил гонорар побольше. По версии же Вострецова, инициатива дать взятку должностным лицам исходила не от его, а от Трухина. Однако из материалов, зачитанных судьей, следует, что Трухин сам сообщил о взятке в ФСБ. Поначалу потерпевший, с его слов, считал, что адвокат решит его проблему законными средствами, хотя и за деньги. Чтобы уличить злоумышленников, Трухин дал Вострецову для передачи Бусылко меченые купюры.

Чуличков своей вины не признал. В показаниях Бусылко суд нашел многочисленные противоречия. Вина подсудимых подтверждается не только показаниями свидетелей, но и вещдоками, в частности, записями телефонных переговоров.

В судебных прениях гособвинитель потребовал для Бусылко и Чуличкова по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс штраф в пятикратном размере взятки (10 млн рублей), плюс запрет на работу в определенных должностях еще на 10 лет. Для Вострецова запросили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 6,5 млн рублей и запрет на адвокатскую деятельность в течение пяти лет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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