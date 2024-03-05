Суд смягчил приговор бывшему зампрокурора области и экс-замначальника СУ СКР

Свердловский областной суд пересмотрел приговор по резонансному уголовному делу – в отношении

бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, экс-заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

Напомним, бывший первый заместитель главы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель областного прокурора Дмитрий Чуличков были задержаны осенью 2019 года по подозрению в получении крупных взяток при посредничестве их знакомого – адвоката Владислава Вострецова. В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал их виновными в коррупционном преступлении. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорен к 9 годам строгого режима. Вострецов получил 9 с половиной лет. Бусылко и Чуличков в суде заявляли о своей невиновности. В январе 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор бывшим силовикам. Уголовное дело было направлено на пересмотр обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По следующему приговору Чуличкову назначили наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Михаилу Бусылко – в виде 8 лет колонии строгого режима, Вострецову – в виде 8 лет 7 месяцев колонии строгого режима с лишением звания подполковника юстиции.

Этот приговор обжаловали в апелляционной инстанции, сообщили в облсуде. Сегодня Чуличкова приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей. Также Чуличков лишен классного чина «старший советник юстиции» и права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также связанные с организационно-распорядительными функциями на срок 8 лет.

Михаилу Бусылко суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением спецзвания «полковник юстиции» и права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 4 года 6 месяцев.

Вострецова приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом 5 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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