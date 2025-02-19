Бывший замруководителя СУ СКР Михаил Бусылко вышел на свободу

Свердловский областной суд вынес новый апелляционный приговор по уголовному делу бывшего замруководителя СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко, бывшего зампрокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Вячеслава Вострецова.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, по итогам пересмотра апелляции Михаил Бусылко был освобожден. Это связано с тем, что была изменена статья, по которой он осужден. В ноябре 2023 года Бусылко признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Сегодня подсудимый был признан виновным в посредничестве при передаче взятки.

Михаилу Бусылко назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 4 года. Суд зачел периоды, которые осужденный провел под домашним арестом и под стражей. В связи с тем, что назначенный судом срок осужденный фактически отбыл, Бусылко освобожден из-под стражи.

Бывшему заместителю прокурора Дмитрию Чуличкову за получение взятки назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,5 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 7 лет 6 месяцев.

Адвокат Владислав Вострецов признан виновным в посредничестве при получении взятки и мошенничестве. Его приговорили к 6 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Также он на 4 года лишен права представлять интересы юридических и физических лиц в суде и государственных органах власти.

Как уже сообщал «Новый День», бывший первый заместитель главы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, экс-заместитель областного прокурора Дмитрий Чуличков были задержаны осенью 2019 года по подозрению в получении крупных взяток при посредничестве их знакомого – адвоката Владислава Вострецова.

В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал их виновными в коррупционном преступлении. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорен к 9 годам строгого режима. Вострецов получил 9 с половиной лет. Бусылко и Чуличков в суде заявляли о своей невиновности.

В январе 2023 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил приговор бывшим силовикам. Уголовное дело было направлено на пересмотр обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. По следующему приговору Чуличкову назначили наказание в виде 8 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Михаилу Бусылко – в виде 8 лет колонии строгого режима, Вострецову – в виде 8 лет 7 месяцев колонии строгого режима с лишением звания подполковника юстиции. Этот приговор обжаловали в апелляции, но позже решение апелляционной инстанции было отменено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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