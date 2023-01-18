Обвинительный приговор бывшим высокопоставленным силовикам отменили

Приговоры бывшему первому замглавы СУ СКР Свердловской области Михаилу Бусылко, бывшему заместителю областного прокурора Дмитрию Чуличкову, а также адвокату Владиславу Вострецову отменены. Такое решение вынес Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).

На сайте суда говорится, что приговор в отношении всех троих отменен, а уголовные дела направляются на новое рассмотрение судом первой инстанции. В качестве основания для такого решения указаны «существенные нарушения уголовного закона». Это значит, что при рассмотрении кассации были выявлены серьезные нарушения, допущенные при вынесении приговора первой судебной инстанцией.

Как уже сообщал «Новый День», в августе 2021 года Бусылко и Чуличков были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Бывшего следователя приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, бывший прокурор лишился классного чина и приговорён к 9 годам строгого режима. Адвокат Владислав Вострецов, сыгравший роль посредника, получил 9 с половиной лет (в апелляции срок для него уменьшили до 7,5 лет).

По версии следствия, преступление было совершено в августе-ноябре 2019 года. Потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела о хищении имущества компании БМЗ в отношении его бывшего делового партнера Пядышева и искал способ добиться возобновления расследования. С этой целью он при помощи адвоката Владислава Вострецова передал крупные взятки должностным лицам в СУ СКР и областной прокуратуре – Михаилу Бусылко и Дмитрию Чуличкову.

Ни Чуличков, ни Бусылко своей вины не признали. Отметим, что в судебных прениях гособвинитель требовал для Бусылко и Чуличкова по 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс штраф в пятикратном размере взятки (10 млн рублей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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