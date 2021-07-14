Гособвинитель запросил для бывших высокопоставленных силовиков по 11 лет строгого режима

Сегодня в ходе судебных прений в Ленинском районном суде Екатеринбурга гособвинение запросило длительные сроки лишения свободы для бывших высокопоставленных силовиков, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, для бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова обвинение запросило одинаковое наказание: 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс штраф в пятикратном размере взятки (10 млн рублей), плюс запрет на работу в определенных должностях еще на 10 лет. Для адвоката Владислава Вострецова запросили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 6,5 млн рублей и запрет на адвокатскую деятельность в течение пяти лет.

Напомним, по версии следствия, потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела в отношении его бывшего делового партнера и искал способ добиться возобновления расследования. Свою помощь ему предложил адвокат Владислав Вострецов, который сказал, что для исполнения желания Трухина нужно дать крупные взятки должностным лицам в СУ СКР и областной прокуратуре, и назвал Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова. Причем, по версии следствия, посредник изначально запросил у потерпевшего 4 млн рублей вместо двух, чтобы половину оставить себе.

В пятницу, 16 июля, свою позицию выскажет защита, а также прозвучит последнее слово подсудимых.

Бусылко и Чуличков в суде

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Больнице в Зелёной Роще назначили попечителей и придумали имя. / Сотрудники детского сада в Таборах задохнулись в канализационной яме. / За 5 месяцев на Среднем Урале умерло на 10 526 человек больше, чем родилось. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»