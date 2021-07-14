Начались судебные прения по делу бывшего зампрокурора и экс-замглавы СУ СКР

Сегодня в Ленинском районном суде начались прения по уголовному делу в отношении двух бывших высокопоставленных силовиков – экс-замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова.

Напомним, судебный процесс длится с марта 2021 года, заседания неоднократно откладывались по различным причинам. По версии следствия, потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела в отношении его бывшего делового партнера и искал способ добиться возобновления расследования. Свою помощь ему предложил адвокат Владислав Вострецов, который сказал, что для исполнения желания Трухина нужно дать крупные взятки должностным лицам в СУ СКР и областной прокуратуре, и назвал Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова. Причем, по версии следствия, посредник изначально запросил у потерпевшего более крупную сумму, чтобы часть оставить себе.

Михаила Бусылко и Дмитрия Чуличкова судят по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», Вострецова – за попытку мошенничества и посредничество в передаче взятки. Бусылко и Чуличков свою вину не признали.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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