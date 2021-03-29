Бывшие высокопоставленные силовики отрицают, что брали взятку (ФОТО)

В Ленинском райсуде Екатеринбурга сегодня состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении двух бывших высокопоставленных силовиков – бывшего замглавы СУ СКР Свердловской области Михаила Бусылко и бывшего заместителя областного прокурора Дмитрия Чуличкова, а также адвоката Владислава Вострецова.

Сегодня прокурор зачитал обвинительное заключение. По версии следствия, потерпевший (бизнесмен Виталий Трухин) был недоволен прекращением уголовного дела в отношении его бывшего делового партнера и искал способ добиться возобновления расследования. Свою помощь ему предложил адвокат Владислав Вострецов, который сказал, что для исполнения желания Трухина нужно дать крупные взятки должностным лицам в СУ СКР и областной прокуратуре. Такими фигурантами оказались Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков. При этом Бусылко назвал Вострецову сумму в 2 млн рублей, а посредник Вострецов Трухину – в 4 млн рублей, рассчитывая половину оставить себе.

И Бусылко, и Чуличков сегодня заявили, что они невиновны. Вострецов сказал, что изложит свою позицию позже. Добавим, что все трое подсудимых попросили после оглашения обвинительного заключения удалить из зала видеооператоров, мотивируя это тем, что их дети и семьи и так тяжело переживают сложившуюся ситуацию.

Следующее заседание назначено на 26 апреля, будут исследованы письменные материалы дела, затем начнется допрос свидетелей.

Как уже сообщал «Новый День», Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в 1,8 млн рублей. Операция была проведена центральным аппаратом СКР совместно с УФСБ. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Бусылко от занимаемой должности. Тогда же Бусылко и Вострецов были отправлены под домашний арест. Бизнесмен Виталий Трухин, который выступал непосредственным взяткодателем, был освобожден от уголовной ответственности, так как вовремя сообщил об этом. В январе был уволен заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, которому позже также предъявили обвинение по тому же делу. В апреле 2020 года и Бусылко, и Вострецов были освобождены из-под домашнего ареста. Суд заменил им эту меру пресечения на запрет определенных действий.

Видео из зала суда – чуть позже смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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