Бывшего замглавы свердловского СУ СКР выпустили из-под домашнего ареста

Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал следователю в продлении срока содержания под домашним арестом бывшего замначальника СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, домашний арест Михаилу Бусылко заменили на запрет определенных действий. Он должен своевременно и самостоятельно являться по вызову в следственные органы и в суд. Ему запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, за исключением следователя, защитников и контролирующего органа. Также ему запрещено получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, телеграммы, посылки, электронные послания, вести переговоры с использованием любых средств связи и Интернета по обстоятельствам уголовного дела. Следователь против изменения меры пресечения не возражал.

Напомним, в конце ноября 2019 года в отношении Михаила Бусылко было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей. Посредником, по версии следствия, выступил адвокат Владислав Вострецов, непосредственным взяткодателем – предприниматель Виталий Трухин. Обоих отправили под домашний арест до конца января. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Михаила Бусылко от занимаемой должности. Затем Ленинский райсуд продлил домашний арест бывшему заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко до 29 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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