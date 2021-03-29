Начинается суд над бывшим замглавы СУ СКР

Сегодня в Ленинском суде начинается процесс над бывшим замглавы СУ СКР Свердловской области Михаилом Бусылко, обвиняемым в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся бывший зампрокурора области Дмитрий Чуличков и адвокат Владимир Вострецов, обвиняемый в посредничестве.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в 1,8 млн рублей. Операция была проведена центральным аппаратом СКР совместно с УФСБ. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Бусылко от занимаемой должности. Тогда же Бусылко и Вострецов были отправлены под домашний арест. Бизнесмен Виталий Трухин, который выступал непосредственным взяткодателем, был освобожден от уголовной ответственности, так как вовремя сообщил об этом. В январе был уволен заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, которому позже также предъявили обвинение по тому же делу. В апреле 2020 года и Бусылко, и Вострецов были освобождены из-под домашнего ареста. Суд заменил им эту меру пресечения на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

«Тотальный диктант» будут писать на 20 площадках, главная – УрФУ. / 29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / В районе Ирбита в ДТП попал автобус с детьми. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»