российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 марта 2021, 09:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Начинается суд над бывшим замглавы СУ СКР

Сегодня в Ленинском суде начинается процесс над бывшим замглавы СУ СКР Свердловской области Михаилом Бусылко, обвиняемым в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся бывший зампрокурора области Дмитрий Чуличков и адвокат Владимир Вострецов, обвиняемый в посредничестве.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в 1,8 млн рублей. Операция была проведена центральным аппаратом СКР совместно с УФСБ. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Бусылко от занимаемой должности. Тогда же Бусылко и Вострецов были отправлены под домашний арест. Бизнесмен Виталий Трухин, который выступал непосредственным взяткодателем, был освобожден от уголовной ответственности, так как вовремя сообщил об этом. В январе был уволен заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, которому позже также предъявили обвинение по тому же делу. В апреле 2020 года и Бусылко, и Вострецов были освобождены из-под домашнего ареста. Суд заменил им эту меру пресечения на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

«Тотальный диктант» будут писать на 20 площадках, главная – УрФУ. / 29 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / В районе Ирбита в ДТП попал автобус с детьми. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

За крупную взятку задержан первый зам руководителя СКР по Свердловской области

Бывшего замглавы свердловского СУ СКР выпустили из-под домашнего ареста

СМИ: зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков уволен

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,