Путин освободил от должности сидящего под домашним арестом замруководителя свердловского СУ СКР

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности первого заместителя руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября в отношении Михаила Бусылко было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей. Посредником выступил адвокат Владислав Вострецов, непосредственным взяткодателем – предприниматель Виталий Трухин. При этом Трухину не грозит уголовное дело, так как он сообщил о предстоящей взятке силовикам. Бусылко и Вострецов 1 декабря были отправлены под домашний арест на два месяца.

Этим же указом от 25 декабря президента Владимир Путин назначил нового начальника УМВД по Тюменской области. Им стал теперь уже экс-начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец. Предыдущий, Юрий Алтынов, добровольно оставил свою должность осенью 2019 года – против него возбуждено уголовное дело о получении трех взяток. Генерал Алтынов будет находиться под домашним арестом до 20 марта 2020 года. Напомним, 17 декабря на совете по противодействию коррупции полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что в этом году 76 уголовных дел коррупционной направленности было возбуждено в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов. В числе прочих Цуканов отдельно выделил бывшего начальника полиции Тюменской области Юрия Алтынова и первого замглавы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 26.12.19

26 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Качканаре школьница упала с дивана и умерла. / РЖД накажут за инцидент со стулом, по которому пассажиры забирались в поезд. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»