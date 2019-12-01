Замглавы свердловского СУ СКР отправлен под домашний арест на два месяца

Заместитель руководителя свердловского областного следственного управления СКР Михаил Бусылко отправлен на два месяца под домашний арест. Такое решение принял сегодня суд Ленинского района Екатеринбурга. Бусылко, напомним, обвиняется в получении взятки на сумму 18 млн рублей. Посредник – адвокат Владислав Вострецов – ожидает решения суда по мере пресечения.
Собственно взяткодателем выступил предприниматель Виталий Трухин, который обратился к Вострецову с просьбой – помочь возобновить уголовное дело о хищении активов Металлургического завода имени Бардина. Адвокат связался с Бусылко (некогда они вместе работали в прокуратуре) и предложил ему схему. Бусылко взяли в пятницу вечером у магазина «Мегамарт» при получении части суммы. При этом Трухину не грозит уголовное дело, так как он сообщил о предстоящей взятке силовикам.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 30.11.19
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