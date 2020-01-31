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Пятница, 31 января 2020, 13:10 мск

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СМИ: зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков уволен

Заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков уволен со своей должности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Получить официального подтверждения отставки пока не удалось. В пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО «Новому Дню» сообщили, что у них нет такой информации. В прокуратуре области также не дали комментариев, уточнив, что официально Чуличков сейчас находится в отпуске.

Напомним, заместитель свердловского прокурора Дмитрий Чуличков фигурировал в уголовном деле бывшего замглавы СУ СКР по региону Михаила Бусылко. Как уже сообщал «Новый День», в конце ноября Бусылко было предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей. Посредником выступил адвокат Владислав Вострецов, непосредственным взяткодателем – предприниматель Виталий Трухин. По версии следствия, за эти деньги Бусылко пообещал помочь с возбуждением уголовного дела по хищению активов металлургического завода. Расследование в итоге было возобновлено по инициативе Дмитрия Чуличкова. В декабре в отношении зампрокурора была начата служебная проверка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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