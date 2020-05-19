Назначен заместитель свердловского прокурора

Приказом генпрокурора России назначен заместитель прокурора Свердловской области. Должность занял Александр Юровский, до этого возглавлявший прокуратуру Верх-Исетского района Екатеринбурга. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

До работы в Верх-Исетской прокуратуре Юровский возглавлял прокуратуру Октябрьского района, куда пришел с должности зампредседателя прокуратуры Орджоникидзевского района. В 2001-2005 годах он служил в должности прокурора отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области, а начал карьеру в 1999 году с должности следователя прокуратуры Чкаловского района. Юровский окончил Уральскую государственную юридическую академию. В настоящее время он старший советник юстиции.

Напомним, в январе этого года после коррупционного скандала был уволен с должности зампредседателя прокурора области Дмитрий Чуличков. Он фигурировал в уголовном деле бывшего замглавы СУ СКР по региону Михаила Бусылко, которому предъявили обвинение в получении взятки на сумму 1,8 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Иванова

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