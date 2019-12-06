Юрий Чайка инициировал служебную проверку в отношении зама свердловского прокурора

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка принял решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова.

«Под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации были проведены мероприятия, связанные с возбуждением уголовного дела о получении незаконного денежного вознаграждения в размере около 1,8 млн рублей сотрудником органов предварительного следствия в Свердловской области при участии круга иных лиц», – говорится в сообщения пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с этим принято решение об организации служебной проверки в отношении Дмитрия Чуличкова. Ранее он был отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Добавим, ряд СМИ сообщили о проведении обысков по месту службы и месту жительства зампрокурора.

Как уже сообщалось, на два месяца под домашний арест был отправлен заместитель руководителя свердловского областного следственного управления СКР Михаил Бусылко. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,8 млн рублей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 06.12.19

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