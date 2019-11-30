За крупную взятку задержан первый зам руководителя СКР по Свердловской области

Крупный скандал в Свердловской области: за взятку в 28 миллионов рублей задержан первый заместитель руководителя СКР по Свердловской области Михаил Бусылко. Операция была проведена накануне совместно с УФСБ.

«Центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко и адвоката адвокатской палаты Владимирской области. Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), а второму фигуранту – по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», – говорится в официальном релизе СКР.

Взятка предназначалась для закрытия уголовного дела. Следователи СКР намерены в суде ходатайствовать об аресте Бусылко, с учетом тяжести совершенного им преступления.

Екатеринбург, Елена Васильева

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