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Понедельник, 2 декабря 2019, 14:26 мск

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Стало известно, кто дал взятку замглавы областного управления СКР

Сегодня стало известно о том, что за взятку в 1,8 миллиона рублей накануне был задержан первый заместитель руководителя СКР по Свердловской области Михаил Бусылко. Операцию проводили представители регионального управления ФСБ и СК. По информации источников агентства, посредником в передаче взятки мог быть адвокат Владислав Вострецов, который ранее работал в следственных органах.

Вострецов в качестве адвоката участвовал в деле сотрудника МВД России Александра Зубовича, того обвиняли в том, что он сильно избил во время совместной с сотрудниками ФСКН спецоперации в ночном клубе «Пушкин» одного из задержанных посетителей. Об этом «Новому Дню» рассказал адвокат полицейского Сергей Колосовский. Невиновность Зубовича впоследствии была доказана, в том числе – с помощью видеозаписи из ночного клуба. Вострецов представлял другую сторону, пытаясь опротестовать решение о невиновности сотрудника МВД.

Напомним, в отношении Бусылко возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», а в отношении второго фигуранта – по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», – сообщили в пресс-службе СКР.

Добавим, Бусылко – свердловчанин, в 1988 году окончил УрГЮА. Карьеру начал в должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, был следователем по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ в УрФО. С 2007 по 2011 был заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела СК при прокуратуре России по УрФО. С 2011 года – заместитель руководителя следственного управления СК России. «Неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации», – говорится в его официальной биографической справке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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