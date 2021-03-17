В конце марта начнется суд над бывшим замглавы СУ СКР Михаилом Бусылко

Назначена дата первого судебного заседания по уголовному делу бывшего первого замруководителя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, который обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Как сообщается на сайте Ленинского суда Екатеринбурга, процесс начнется 29 марта в 11:00. Вместе с Бусылко на скамье подсудимых окажутся бывший зампрокурора области Дмитрий Чуличков (обвиняется по той же статье) и адвокат Владимир Вострецов, которого обвиняют в посредничестве.

Напомним, Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в 1,8 млн рублей. Операция была проведена центральным аппаратом СКР совместно с УФСБ. 26 декабря президент России Владимир Путин освободил Бусылко от занимаемой должности. Тогда же Бусылко и Вострецов были отправлены под домашний арест. Бизнесмен Виталий Трухин, который выступал непосредственным взяткодателем, был освобожден от уголовной ответственности, так как вовремя сообщил об этом. В январе был уволен заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, которому позже также предъявили обвинение по тому же делу. В апреле 2020 года и Бусылко, и Вострецов были освобождены из-под домашнего ареста. Суд заменил им эту меру пресечения на запрет определенных действий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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