Назначен новый начальник УМВД по Тюменской области

Президент Владимир Путин назначил нового начальника УМВД по Тюменской области. Им стал теперь уже экс-начальник УМВД по Омской области Леонид Коломиец.

Президентский указ о назначении размещен на официальном сайте опубликования правовой информации. Указ подписан в среду, 25 декабря.

Леониду Коломийцу 50 лет. Он родился в Черкасской области, в 2001 году окончил МГУК, в 2014 году – Международный юридический институт. В органах МВД служит с 1990 года. Начинал с должности милиционера, милиционера-кинолога роты ППС милиции Химкинского ОВД. С 1993 по 1997 год служил в ГУВД Москвы, с августа 1997 по декабрь 2008 года – в Сходненском городском отделе милиции УВД Химскинского района Московской области, причем с 2003 года Коломиец был начальником данного подразделения.

В декабре 2008 года Коломиец был назначен замначальника УБЭП УМВД Астраханской области, с 2011 по 2013 годы работал заместителем начальника полиции УМВД по Астраханской области, в ноябре 2013 года стал заметителем начальника УМВД по Астраханской области.

28 декабря 2016 года Леонид Коломиец был назначен начальником УМВД РФ по Омской области. В феврале 2018 года ему присвоено звание генерал-майора полиции.

Награжден медалью «За отвагу», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД» и наградным пистолетом Макарова.

Напомним, предыдущий начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов добровольно оставил свою должность осенью 2019 года. Против Алтынова возбуждено уголовное дело о получении трех взяток от его друга, бизнесмена Олега Гузенко, на общую сумму 429 тыс рублей. Генерал Алтынов будет находиться под домашним арестом до 20 марта 2020 года.

Тюмень, служба информации

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