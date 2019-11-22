Инсайд: экс-начальника тюменской полиции Алтынова пытаются посадить за три подарка

«Новому дню» стало известно, в каких именно преступлениях подозревают экс-начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Речь идет о трех подарках от тюменского бизнесмена Олега Гузенко, полученных Алтыновым в 2017 – 2019 годах за «общее покровительство», сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

Взаимоотношения Олега Гузенко и Юрия Алтынова начались с того, что в октябре 2017 года Алтынов помог установить обстоятельства, при которых пропал отец предпринимателя. Просьбу о помощи Гузенко передал через директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба, который дружил с Алтыновым. Примерно в то же время у Гузенко, говоря языком протоколов, «возник умысел на регулярную дачу взяток» генералу Алтынову, якобы, за «попустительство» или покровительство в пользу возглавляемого Гузенко ООО «Сибнефтехимтрейд». Посредником при этом выступал Валерий Калалб.

Первый эпизод получения взятки Алтыновым, по версии следствия, состоялся 10 ноября 2017 года в здании УМВД на улице Водопроводной. Гузенко в присутствии Калалба, якобы, передал Алтынову новый Iphone X стоимостью 130 тыс рублей.

В промежутке между 28 и 31 декабря того же года Гузенко передал Алтынову сумку «Монблан» стоимостью 39 тыс 776 рублей. Наконец, третий эпизод получения взятки, который инкриминируют Алтынову, произошел у него дома на улице Максима Горького, 53 в ноябре 2018 – январе 2019 года. В качестве взятки Олег Гузенко, якобы, передал Юрию Алтынову часы TAG Heuer стоимостью 260 тыс рублей. В итоге, общая стоимость полученных от Гузенко Алтыновым в качестве взяток предметов составила 429 тыс 776 рублей.

В это же время Алтынов оказал содействие Гузенко в организации полицейской проверки по заявлению о мошенничестве в отношении ООО «Сибнефтехимтрейд». Гузенко просил привлечь к ответственности за хищение 85 млн рублей своих партнеров по бизнесу Лаврентьева и Субботина. Алтынов дал поручение своим подчиненным провести проверку, однако замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов после вмешательства ФСБ сам стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

Как сообщал «Новый день», сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ в четверг, 21 ноября, пришли с обысками в УМВД по Тюменской области и домой к экс-начальнику областного управления внутренних дел генерал-майору Юрию Алтынову. Генерал был задержан и помещен в ИВС. Один из собеседников агентства рассказал, что против Алтынова мог дать показания бизнесмен Олег Гузенко, проходящий обвиняемым по делу о вымогательстве у предпринимателей 80 млн рублей.

Тюмень, служба информации

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