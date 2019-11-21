ФСБ и следком пришли с обысками к бывшему начальнику тюменского УМВД Алтынову. Его мог «сдать» местный торговец нефтью

Сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ пришли с обысками в УМВД по Тюменской области и домой к экс-начальнику областного управления внутренних дел генерал-майору Юрию Алтынову. Об этом «Новому дню» сообщили сразу два источника, близких к правоохранительным органам.

По версии одного из источников, близкого к МВД РФ, Юрий Алтынов задержан сотрудниками ФСБ. Другой источник сообщил, что причиной визита силовиков стали три уголовных дела, связанных с коррупционным преступлениям. Какие конкретно преступления могут вменяться Алтынову, источники не сообщили. При этом один из собеседников агентства рассказал, что против Алтынова показания мог дать бизнесмен Олег Гузенко, проходящий обвиняемым по делу о вымогательстве 80 млн рублей. В сентябре Гузенко заключил досудебное соглашение со следствием. У соглашения было два условия – признание вины и дача показаний по другим участникам преступления.

Получить комментарии в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось, руководство пресс-службы не ответило на телефонные звонки и sms-сообщения. В РУ ФСБ по Тюменской области также не ответили на звонки агентства.

Ранее при участии ФСБ были арестованы заместитель начальника Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов, предприниматель Олег Гузенко и директор филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалбом. Они проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. В рамках уголовного дела был опрошен и Юрий Алтынов, но тогда собеседники «Нового дня» сообщили, что причастность генерала к преступлениям установлена не была.

Один из источников агентства сообщил, что Юрию Алтынову дали уйти в отставку «по-хорошему», несмотря на имеющиеся в отношении него оперативные материалы. Источник предполагал, что уголовное преследование Алтынова может начаться после его официального увольнения из органов МВД. Несмотря на то, что указ президента Владимира Путина об отставке Алтынова был опубликован, приказа об увольнении генерала за подписью главы МВД Колокольцева (необходимый для формального увольнения начальника УМВД региона) в официальных источниках обнародовано не было. Один из источников «Нового дня» говорил, что Алтынов может стать советником или даже заместителем тюменского губернатора Александра Моора.

Тюмень, служба информации

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