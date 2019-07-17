Громкое дело против тюменских полицейских передано следователю, посадившему замгубернатора Челябинской области

Уголовное дело о вымогательстве в отношении замначальника антикоррупционного управления полиции Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора тюменского филиала «Паспортно-визового сервиса» МВД Валерия Калалба передано в 4 Следственное управление СК РФ на Урале. Расследованием дела займется Игорь Бедерин, расследовавший дело экс-замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова.

Как рассказал «Новому дню» Максим Еремеев, адвокат Дмитрия Габова, обвинения против фигурантов дела не изменились. Всех троих по-прежнему обвиняют в вымогательстве 80 млн рублей у Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. Все обвиняемые содержатся в тюменском СИЗО.

Игорь Бедерин – весьма известный в УрФО следователь. Кроме дела бывшего замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова, осужденного в прошлом году, он занимался делом пятерых челябинских полицейских, которое впоследствии развалилось в суде.

Как писал «Новый День», замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба задержали 22 марта сотрудники ФСБ.

Предыдущий адвокат Дмитрия Габова и защитник Валерия Калалба заявляли, что сотрудники ФСБ требовали от подследственных дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова.

По данным источника «Нового Дня», по уголовному делу в качестве свидетеля был опрошен начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов. Однако Максим Еремеев заявил агентству, что в материалах дела нет показаний свидетеля Алтынова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.07.19

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