ФСБ задержала трех высокопоставленных тюменских полицейских

Стали известны подробности обысков в тюменской полиции. Как передает корреспондент «Нового Дня», по неподтвержденным данным, в пятницу, 22 марта, сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, начальника следственного отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации следственной части Следственного управления УМВД России по Тюменской области Антона Павлиашвили и оперуполномоченного УБЭП Тюмени по фамилии Шелия.

Ранее «Новый День» сообщал, что на опрос в РУ ФСБ по Тюменской области был доставлен начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов. Обыски прошли не только в помещениях областного полицейского главка, но и городском БЭП. Туда, по словам инсайдеров, сотрудники ФСБ заходили со спецназом и ломали двери.

Получить официальные комментарии у областной полиции и ФСБ не удалось. Информацию предоставил источник, близкий к МВД.

По одной из версий, задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной оперативной деятельности бывших сотрудников службы безопасности «Запсибкомбанка». Источники «Нового Дня» утверждают, что в распоряжении незаконных «частных детективов» оказались данные, которые они могли получить только в управлении экономической безопасности полиции. В пользу этой версии говорит должность одного из задержанных.

Напомним, что в последние месяцы сотрудники ФСБ провели выемку компьютерного оборудования в службе безопасности «Запсибкомбанка» по делу о незаконной детективной деятельности, тогда источники «Нового Дня» говорили о проверке, которая в связи с этим делом проводится в УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области.

Ранее ФСБ арестовала сотрудников УЭБ и ПК, среди которых были двое участников конфликта на понтонной переправе через реку Тура в Тюмени.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.03.19

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