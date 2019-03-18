В службе безопасности Запсибкомбанка действовало незаконное детективное агентство

Четверо сотрудников «Запсибкомбанка» попали под подозрение в сборе информации о чужой частной жизни. По данным источника «Нового Дня», близкого к правоохранительным органам, 12 марта сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие в офисе банка и изъяли компьютерную технику.

Поводом стала информация о четверых специалистах службы безопасности ЗСКБ, которые якобы занимались незаконной детективной деятельностью на базе банка. Возбуждено уголовное дело по статьям 137, 138 и 138.1 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

«Запсибкомбанк всячески сотрудничает с правоохранительными органами при расследовании данного дела. Данные работники уже уволены из банка. Мы подчеркиваем, что всегда будем добиваться изобличения сотрудников, совершающих противоправные действия», – сказали в пресс-службе «Запсибкомбанка».

Как сообщил собеседник агентства, следователи подозревают, что сотрудники службы безопасности банка незаконно собирали данные детализации телефонных разговоров граждан. Информацию о входящих и исходящих звонках обладателя номера, его биллинге мог получить любой желающий. «Кто обращался, тому и делали», – объяснил источник. Также в распоряжении подозреваемых имелся полиграф (детектор лжи).

По уголовному делу, якобы, был задержан один человек – Денис Друганов. Следствие просило суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но судья оставил Друганова на свободе.

Денис Друганов ответил на звонок корреспондента «Нового Дня», но наотрез отказался комментировать ситуацию.

По данным агентства, выявили незаконных «детективов» сотрудники отдела «К» областной полиции, оперативное сопровождение осуществляла ФСБ.

Сейчас, по данным источников агентства, в связи с данным уголовным делом проводится проверка в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД региона. По предварительным данным, в распоряжении подозреваемых была информация о гражданах, которую они не могли собрать своими силами, и следователи подозревают «слив» данных из правоохранительных органов.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались от комментариев, посоветовав обращаться в ФСБ. «Они задерживали, поэтому лучше обращаться к ним», – сказали в пресс-службе.

В пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области не подтвердили, но и не опровергли указанные факты. «Мы не комментируем эту информацию», – сообщили в пресс-службе.

Тюмень, служба информации

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