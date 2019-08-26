Полиграфолог «Запсибкомбанка» незаконно продавал чужие данные

В Тюмени завершено расследование уголовного дела сотрудника «Запсибкомбанка», занимавшегося незаконной детективной деятельностью. Частный сыщик работал полиграфологом в банке, сообщил источник «Нового дня».

Как рассказали в пресс-службе cледственного управления СК РФ по Тюменской области, в ноябре 2018 года владелец одного из салонов красоты в Тюмени попросил 42-летнего обвиняемого проверить свою бывшую сотрудницу. У бизнесмена пропала клиентская база салона. Детектив через неизвестных лиц получил детализацию телефонных переговоров, СМС и ММС сообщения женщины и за 25 тыс. рублей передал эту информацию предпринимателю.

После этого обвиняемый предложил бизнесмену за 100 тыс. рублей собрать данные о месте жительства, имуществе и банковских счетах бывшей работницы салона. Предприниматель согласился и за 95,5 тыс. рублей обвиняемый предоставил соответствующую информацию.

По данным источника «Нового дня», обвиняемый – Денис Друганов, задержанный РУ ФСБ по Тюменской области в марте 2019 года. Тогда несколько сотрудников «Запсибкомбанка» попали под подозрение в сборе информации о чужой частной жизни. 12 марта сотрудники ФСБ провели оперативное мероприятие в офисе банка и изъяли компьютерную технику. Следователи подозревали, что информацию о входящих и исходящих звонках обладателя номера, его биллинге мог получить любой желающий, достаточно было заплатить. В банке официально заявляли, что замешанные в незаконной детективной деятельности сотрудники были уволены.

Сейчас частного сыщика будут судить за нарушение неприкосновенности частной жизни и превышение полномочий частным детективом при выполнении им своих должностных обязанностей. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, служба информации

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