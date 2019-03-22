ФСБ допросила начальника тюменской полиции генерала Алтынова

В здании УМВД России по Тюменской области прошли обыски. Как сообщает источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области нагрянули в полицейский главк утром в пятницу, 22 марта.

По словам собеседника агентства, в ФСБ на опрос якобы был доставлен начальник УМВД генерал-майор Юрий Алтынов. По неподтвержденной пока информации задержаны двое: начальник одного из отделов Следственного управления полиции региона по фамилии П. и оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции по фамилии Ш. По какой статье возбуждено уголовное дело, пока не известно.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» заявили, что ничего не знают об обысках, допросе руководителя и задержании сотрудников. Получить комментарий в РУ ФСБ не удалось – городской телефон пресс-секретаря управления не отвечал, а мобильный был недоступен.

Тюмень, служба информации

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