Высокопоставленный тюменский полицейский оспорил свое заключение под стражу в Верховном суде

Верховный суд признал незаконным заключение под стражу замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, проходящего обвиняемым по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Теперь вопрос о мере пресечения для Габова рассмотрит президиум Тюменского областного суда, сообщил адвокат Габова, Максим Еремеев.

«Доводы моей кассационной жалобы, в которой я просил признать незаконным избрание меры пресечения (в виде заключения под стражу – ред.), признаны заслуживающими внимания, и дело о мере пресечения будет пересматриваться в президиуме Тюменского областного суда», – рассказал Еремеев. По словам Еремеева, постановление Верховного суда было принято 13 августа, и пока он документ не получил.

Дело о мере пресечения для Габова президиум суда рассмотрит в сентябре, говорит Еремеев. Собственно, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана для полицейского до 20 сентября. Адвокат намерен добиваться освобождения Габова и замены меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Новых обвинений в деле Габова на данный момент не появилось. Полицейский не признает свою вину в вымогательстве. «Фактов, указывающих на совершение Габовым преступления, нет, – говорит Еремеев. – Нет ни одного лица, которое бы [в своих показаниях] указывало на Габова, как на преступника».

Дмитрий Габов сейчас содержится в общей камере с еще двоими подследственными. Условия содержания полицейского адвокат назвал достаточно комфортными и отметил, что претензий к следственному изолятору нет. У обвиняемого улучшилось состояние здоровья (ранее Габов отказался от голодовки из-за плохого самочувствия). «Отдельно хочу отметить максимальное внимание к Габову со стороны работников УФСИН», – сказал Еремеев.

Попыток давления на полицейского Еремеев также не заметил. Единственное, от чего страдает Габов, по словам его адвоката – ему так и не разрешают свидания с женой, «хотя препятствий для этого нет».

Замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов был арестован вместе с предпринимателем Олегом Гузенко и директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерием Калалбом по подозрению в вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. В день задержания ФСБ опросила и начальника УМВД по Тюменской области генерала Юрия Алтынова. Адвокаты задержанных сообщали: на их подзащитных оказывалось давление, чтобы те дали показания против начальника областного УМВД.

Доказать причастность Юрия Алтынова к противоправным действиям не удалось.

Тюмень, служба информации

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