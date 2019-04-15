Обвиняемые по «делу Алтынова» заявили о давлении: от них требуют дать показания на главу УМВД Тюменской области

Один из троих обвиняемых по «делу Алтынова» в Тюмени объявил голодовку в знак протеста против давления со стороны ФСБ. Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области требуют от руководителя ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерия Калалба дать показания против начальника УМВД региона генерал-майора Юрия Алтынова, – сообщила «Новому Дню» адвокат Валентина Кокорина. О намерении начать голодовку заявил и замначальника УЭБ и ПК областной полиции Дмитрий Габов, также проходящий обвиняемым по этому делу, сообщил адвокат полицейского Мамикон Минасян.

По словам Короринов, Валерий Калалб был задержан 22 марта и 24 числа помещен под стражу по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. С 12 апреля он объявил голодовку, о чем официально уведомил руководство СИЗО. За два дня до этого к Калалбу приходили начальник и сотрудник отдела «М» РУ ФСБ по Тюменской области. Они убеждали обвиняемого отказаться от права не давать показания против себя (ст.51 Конституции РФ) и дать показания против Юрия Алтынова, – говорит Кокорина.

Разговор, который она называет «давлением» на ее клиента, длился порядка четырех часов без присутствия адвоката. «Чекисты» дали Валерию Калалбу срок для принятия решения до понедельника, 15 апреля. По словам адвоката, сотрудники ФСБ грозили Калалбу новыми уголовными делами. «Обещали, что «нароют» другие преступления», – объяснила адвокат.

Она рассказала, что Валерия Калалба и Юрия Алтынова связывают давние дружеские отношения. Они оба увлекаются мотоциклами, вместе ходили на хоккей. «У них дружат семьи, дети», – сказала Кокорина.

Адвокат обратилась в прокуратуру Тюменской области с жалобой на действия сотрудников ФСБ и просьбой запретить им допрашивать Калалба без адвоката. Прокуратура должна провести проверку обстоятельств, которые привели к объявлению голодовки.

Сейчас Калалб находится в одиночной камере под круглосуточным наблюдением сотрудников УФСИН. С подследственным обращаются очень вежливо, но с ним никто не общается. «Его конвоируют исключительно офицеры, всем строго запрещено разговаривать с Валерием», – говорит адвокат. Поскольку Калалб отказался от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции, никакие следственные действия с его участием не проводятся.

По словам адвоката, Калалб объявил голодовку, несмотря на плохое состояние здоровья – с 2012 года он состоит на учете в Кардиоцентре в связи с болезнью сердечно-сосудистой системы. Защита настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд принял сторону следователя и поместил Валерия Калалба в СИЗО до 20 мая. Обвиняемому не разрешают встречи с близкими, до недавнего времени у него не было даже радио. Однако, после объявления голодовки старенький радиоприемник Калалбу все-таки разрешили.

В понедельник, 15 апреля стало известно, что второй подследственный по «делу Алтынова», замначальника УЭБ и ПК областной полиции Дмитрий Габов, также намерен начать голодовку. Об этом «Новому Дню» сообщил адвокат Мамикон Минасян. По словам юриста, его клиент готов был начать голодовку уже сегодня, но его удалось отговорить. У Габова в СИЗО в связи с психологическим состоянием резко подскочило давление и повысился уровень сахара в крови, хотя сахарным диабетом ранее мужчина не страдал.

Габов хочет объявить голодовку, потому что в принципе не согласен с возбужденным против него уголовным делом. По словам адвоката, по той же логике, по которой задержали Габова, можно в любой момент арестовать любого сотрудника полиции.

«Даже в самом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого описываются действия, которые обязан совершать любой сотрудник полиции, – говорит Минасян. – Он ответственно выполнял свои обязанности. Видимо, все привыкли, что все выполняют свои обязанности на авось». По данным источника «Нового Дня», речь идет о проверке, которую Дмитрий Габов распорядился провести в ответ на заявление тюменского предпринимателя Олега Гузенко о хищении у принадлежащего ему ООО «Сибнефтехимтрейд» нескольких десятков миллионов рублей.

По словам адвоката, Дмитрию Габову также предлагали дать показания против Юрия Алтынова. «Сейчас на него такого давления нет. Такие просьбы были в ходе проведения следственных мероприятий. Мы сейчас в принципе даем более развернутые показания, следователи понимают, что Габов – не наивный ребенок, он сам опытный оперативник и к нему с такими приемами тяжело подойти», – рассказал Минасян.

Дмитрий Габов был арестован в один день с Валерием Калалбом и Олегом Гузенко и также пробудет в СИЗО как минимум до 20 мая.

Руководитель ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Валерий Калалб, замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов и владелец ООО «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко были задержаны ФСБ 22 марта по подозрению в вымогательстве нескольких десятков миллионов рублей у Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

По данным источника «Нового Дня», компания Мамедханова покупала у «Сибнефтехимтрейда» нефтепродукты, но не рассчиталась полностью, задолжав около 80 млн рублей. Сейчас между ООО «Сибнефтехимтрейд» и ООО «РК Т-Ойл» идет разбирательство в гражданском суде. Согласно данным с официального сайта арбитражного суда Тюменской области, спорная сумма составляет 117 млн рублей, из которых 92 млн рублей основного долга, остальное – неустойка. Официально ни Лавентьев, ни Мамедханов отношения к ООО «РК Т-Ойл» не имеют. По данным источника «Нового Дня», Лаврентьев был поручителем по сделке.

Когда Олег Гузенко понял, что не получит деньги у контрагентов, он написал заявление в полицию о мошенничестве. Во время проверки Гузенко сообщил контрагентам, что в их отношении проводится проверка, и предложил вернуть недоплаченную сумму. После этого разговора предприниматель вместе со своим другом Валерием Калалбом стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

22 марта в УМВД по Тюменской области и по городу Тюмени с обысками пришли сотрудники РУ ФСБ. «Чекисты» взяли показания также у начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова.

Официально уголовное дело не комментирует ни одно силовое ведомство.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 15.04.19

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