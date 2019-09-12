В Тюмени суд признал незаконным арест полицейского Габова, но оставил его за решеткой

Замначальника «антикоррупционного» управления тюменской областной полиции Дмитрий Габов, обвиняемый по делу о вымогательстве 80 млн рублей, останется в СИЗО.

Такое решение принял президиум тюменского областного суда, одновременно отменивший решение Ленинского районного суда, избравшего Габову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Максим Еремеев, адвокат замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова, назвал решение президиума областного суда «нонсенсом».

«Постановление Ленинского районного суда об избрании для Габова меры пресечения в виде заключения под стражу признали незаконным и вернули дело на новое рассмотрение и одновременно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, – удивляется Еремеев. – Теперь Ленинский суд будет заново рассматривать вопрос об избрании меры пресечения, имея Габова под стражей по решению президиума областного суда. Как первая инстанция может пересмотреть меру пресечения, если президиум вышестоящего суда сказал, что Габов может быть под стражей?».

Дмитрий Габов вместе с предпринимателем Олегом Гузенко и директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерием Калалбом проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова. По делу ФСБ опрашивала начальника УМВД региона генерала Юрия Алтынова, но найти подтверждения его причастности не удалось.

Ранее Верховный суд признал незаконным заключение под стражу Дмитрия Габова и передал рассмотрение вопроса в президиум Тюменского областного суда. После решения президиума областного суда юрист снова намерен обратиться в Верховный суд. Еремеев будет добиваться освобождения Габова и замены меры пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Срок содержания Габова под стражей должен был истечь 20 сентября. По словам Еремеева, сейчас в суд поступили ходатайства следственных органов о продлении содержания под стражей для всех троих фигурантов дела – Дмитрия Габова, Валерия Калалба и Олега Гузенко. Следствие просит оставить их под стражей еще на три месяца.

Тюмень, служба информации

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