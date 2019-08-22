Фигурант уголовного дела высокопоставленных тюменских полицейских пошел на сделку со следствием

Предприниматель Олег Гузенко, проходящий обвиняемым по делу о вымогательстве 80 млн рублей вместе с двумя высокопоставленными сотрудниками полиции, дал признательные показания и пошел на сотрудничество со следствием, сообщили «Новому Дню» два источника, близкие к правоохранительным органам.

Как сообщили источники, директор ООО «Сибнефтехимтрейд» Олег Гузенко дал признательные показания и подписал досудебное соглашение со следствием. Адвокат Гузенко, Павел Московкин, не подтвердил и не опроверг данную информацию. Юрист отказался от каких-либо комментариев, заявив, что находится под подпиской о неразглашении обстоятельств дела.

По версии еще одного источника «Нового Дня», сейчас следственные органы «раскручивают» Олега Гузенко на показания по делу о хищениях на Антипинском НПЗ. «Продажи топлива были через его фирму, – сказал источник. – Он был представителем предприятия».

Согласно данным из открытых источников, ООО «Сибнефтехимтрейд», действительно, работало со структурами Антипинского НПЗ. Так, в июле 2019 года «Сибнефехимтрейд» подал иск в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании 75 млн рублей с ООО «АНПЗ-продукт», одним из совладельцев которого является Антипинский НПЗ.

Олег Гузенко проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 80 млн рублей у своих бизнес-партнеров Азада Мамедханова и Анатолия Лаврентьева. Вместе с Гузенко обвиняемыми являются замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов и директор ФГУП МВД «Паспортно-визовый сервис» Валерий Калалб.

Как заявил адвокат Дмитрия Габова – Максим Еремеев – его клиент не подписывал соглашения со следствием и продолжает настаивать на своей невиновности. В сентябре Габову предстоит суд, который может сменить полицейскому меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую меру пресечения. Валентина Кокорина, адвокат Валерия Габова, отказалась от комментариев.

Получить комментарий в Следственном комитете РФ не удалось, по указанному на сайте СК телефону никто не ответил.

Напомним, Олег Гузенко, Дмитрий Габов и Валерий Калалб были задержаны ФСБ 22 марта этого года по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. С марта все трое находятся в СИЗО. По делу также был опрошен начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов.

Позже уголовное дело было передано в 4 Следственное управление СК РФ на Урале. Расследованием занялся следователь Игорь Бедерин, известный по процессу против экс-замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова.

В дальнейшем правоохранители вышли на незаконную схему легализации гастарбайтеров, в которой, якобы, фигурировал директор тюменского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб.

Тюмень, служба информации

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