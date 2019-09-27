Арест высокопоставленного тюменского силовика признали законным

Тюменский областной суд оставил в СИЗО замначальника УЭБ и ПК полиции региона Дмитрия Габова. При этом суд признал незаконным постановление суда первой инстанции о помещении Габова под стражу, но сам при этом постановил содержать его в СИЗО, – сообщил адвокат Максим Еремеев.

В пятницу, 27 сентября, Тюменский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда первой инстанции об избрании для Дмитрия Габова меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно суд вынес новое постановление также о заключении Габова под стражу и частное постановление в отношении судьи первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса. Возможно, речь идет о привлечении к ответственности судьи, сообщил адвокат Максим Еремеев.

Таким образом, Тюменский областной суд подтвердил, что Дмитрий Габов останется в СИЗО ближайшие три месяца. Адвокат Габова намерен обжаловать это решение

Ранее ленинский районный суд Тюмени продлил на три месяца срок содержания под стражей заместителя начальника «антикоррупционного» управления областной полиции Дмитрия Габова, обвиняемого в соучастии в вымогательстве 80 млн рублей. Полицейский пробудет в СИЗО до 20 декабря.

Суд также оставил под стражей других фигурантов дела – предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба.

Дмитрий Габов, заместитель начальника Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Тюменской области вместе с предпринимателем Олегом Гузенко и директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерием Калалбом проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

Тюмень, служба информации

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