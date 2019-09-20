Тюменский полицейский Габов останется в СИЗО до конца года

Ленинский районный суд Тюмени продлил на три месяца срок содержания под стражей заместителя начальника «антикоррупционного» управления областной полиции Дмитрия Габова, обвиняемого в соучастии в вымогательстве 80 млн рублей. Полицейский пробудет в СИЗО до 20 декабря, сообщил «Новому Дню» адвокат Максим Еремеев.

Ранее суд также оставил под стражей других фигурантов дела – предпринимателя Олега Гузенко и директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба.

Габова задержали весной. Решение о вынесенной ему мере пресечения адвокат обвиняемого Максим Еремеев обжаловал в Верховном суде. После чего вопрос был направлен на новое рассмотрение в президиум Тюменского областного суда и спущен на новое рассмотрение в Ленинский райсуд. В ночь на пятницу, 20 сентября, Ленинский районный суд признал законным свое же решение об избрании Габову меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2019 года.

Решение о новом сроке содержания под стражей для полицейского было вынесено сегодня вечером.

Напомним, Дмитрий Габов, заместитель начальника Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Тюменской области вместе с предпринимателем Олегом Гузенко и директором филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерием Калалбом проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

Тюмень, служба информации

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