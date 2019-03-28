«Дело Алтынова»: зачем ФСБ пришла за главным полицейским Тюменской области

После спецоперации, проведенной ФСБ в тюменской полиции и задержания ряда сотрудников МВД, в том числе замначальника областного УЭБ и ПК Дмитрия Габова по Тюмени поползли слухи об аресте самого руководителя областной полиции – Юрия Алтынова. Генерал был опрошен в качестве свидетеля и в некоторых СМИ дело уже назвали «делом Алтынова». «Новый День» публикует версию произошедшего, озвученную источником, близким к правоохранительным органам.

По словам собеседника агентства, в начале 2019 года на личный прием к начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову пришел местный предприниматель Олег Гузенко. Он пожаловался главному полицейскому региона на своего бизнес-партнера, некоего Мамедханова. Якобы, в разное время Мамедханов приобрел у принадлежащего Гузенко ООО «Сибнефтехимтрейд» нефтепродукты на сумму 120 млн рублей, но так и не расплатился. Предприниматель попросил начальника областной полиции разобраться в ситуации.

Алтынов дал указание провести проверку заместителю начальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрию Габову. Тот по подследственности «спустил» дело в городское УЭБ – оперуполномоченному Георгию Шелии. После проверки материал направили в прокуратуру, но полицейским его вернули – надзорный орган посчитал, что для возбуждения уголовного дела о мошенничестве опрошены не все необходимые свидетели.

Документы в прокуратуру якобы направлял Антон Павлиашвили, начальник следственного отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации следственной части СУ УМВД России по Тюменской области. Именно поэтому в пятницу, 22 марта ФСБ провела у него выемку документов – были изъяты материалы так и не возбужденного уголовного дела о мошенничестве против ООО «Сибнефтехимтрейд», хотя сам Павлиашвили фигурантом дела не является.

Пока полиция проводила доследственную проверку, Гузенко связался со своим контрагентом и сообщил, что подал заявление в полицию, что грозит возбуждением уголовного дела по ч.5ст. 159 УК РФ, а также предложил «по-доброму» вернуть деньги. Контрагент записал разговор и отнес запись в РУ ФСБ по Тюменской области. Было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ).

Результатом стала операция ФСБ в УМВД по Тюменской области и Тюмени 22 марта 2019 года. Чекисты взяли показания начальника УМВД региона Юрия Алтынова, задержали двоих полицейских – Дмитрия Габова и оперуполномоченного городского управления УЭБ и ПК Георгия Шелию.

А в воскресенье, 24 марта суд отправил в СИЗО троих фигурантов уголовного дела. Под стражу взяли Дмитрия Габова и двоих «штатских» – Олега Гузенко и его друга – Калалба В.В, который принимал участие в переговорах по возврату задолженности перед ООО «Сибнефтехимтрейд».

В Тюмени есть один известный человек с такими ФИО – Калалб Валерий Викторович. В 2011 году он создал байк-клуб «Сибирские ястребы», в 2014 году перешел в мотоклуб «Ночные волки» (возглавляемый известным байкером «Хирургом» – прим. ред.) и некоторое время возглавлял отделение «НВ Западная Сибирь». Связаться с мотоклубом сегодня не удалось.

Георгий Шелия остался на свободе в статусе свидетеля. По данным источника «Нового Дня», такой же статус на данный момент имеет генерал Юрий Алтынов.

Ни одно ведомство не комментирует происходящее. В пресс-службе УМВД региона сообщают, что 22 марта Алтынов участвовал в ВКС с министром внутренних дел, а потом принял участие в заседании общественного совета при УМВД региона. Сразу после этого Алтынов ушел на больничный в связи с плановой госпитализацией.

В Следственном управлении СКР категорически отказываются комментировать уголовное дело. Факт ареста троих человек в понедельник, 25 марта подтвердили в пресс-службе областного суда, отказавшись назвать фамилии арестованных. Дозвониться до пресс-службы РУ ФСБ по Тюменской области не удалось.

По данным источника «Нового Дня», на этой неделе Юрий Алтынов отменил прием граждан в связи с поездкой в Москву. Поездка может быть связана с намерением лично рассказать министру внутренних дел о своем видении сложившейся в Тюмени ситуации.

В отсутствии официальных комментариев местные СМИ и телеграм-каналы высказывают различные версии происходящего. В частности, ходят слухи, что генерал Алтынов уже находится под домашним арестом. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным.

Тюмень, Михаил Калянов

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