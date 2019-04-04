Генерал Алтынов обсудил с известным актером имидж полицейских (ФОТО)

К генералу тюменской полиции Юрию Алтынову приехал знаменитый «майор Томин» – артист, телеведущий Леонид Каневский. В Тюмени он снимает очередную серию популярной телепередачи «Следствие вели…», которая выходит на НТВ. Об этом сообщили в пресс-службе областного полицейского главка в четверг, 4 апреля 2019 года.

В ведомстве рассказали, что темой передачи станет резонансное преступление, совершенное в Тюменской области в 70-х годах XX века. Подробности там не раскрыли. Тюменские силовики помогли съемочной группе со сбором материала, в том числе информацией поделился руководитель музея управления Виктор Рычков и оперуполномоченный в отставке, занимавшийся поимкой преступника – Василий Дерябин.

Во время встречи глава тюменской полиции г-н Алтынов вручил почетному гостю Каневскому медаль «100 лет милиции» – за заслуги в создании положительного образа сотрудника органов внутренних дел.

Вероятно, визит Леонида Каневского поможет сформировать позитивную повестку вокруг областного управления МВД, которое в последнее время терпит репутационные потери, в том числе это отражается и на имидже самого генерала Алтынова. В конце марта 2019 года в главке провели оперативные действия сотрудники управления ФСБ. Был задержан в том числе замначальника областного УЭБ и ПК Дмитрий Габов. В городе появилась информация о том, что и самому главе управления пришлось давать объяснения службе безопасности. Ситуацию обострила информация о том, что Юрий Алтынов на период проведения этих оперативных действий ушел на больничный.

Фото – сайт МВД Тюменской области

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 04.04.19

Тюменские охотники пожаловались губернатору на коррупцию в Госохотуправлении. / Тюменец слил в Сеть интимные фото девушки, с которой жил. / В Тобольске построят бассейн за сотни миллионов рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»