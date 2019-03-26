В Тюмени суд арестовал трех полицейских, генерал Алтынов ушел на больничный

Три сотрудника управления экономической безопасности тюменской полиции арестованы по уголовному делу о вымогательстве. Об этом «Новому Дню» сообщил в пресс-службе тюменского областного суда. Фамилии заключенных под стражу там назвать отказались.

По данным источника агентства, один из арестованных – заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов.

Арест стал следствием оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области в УМВД по Тюмени и Тюменской области в пятницу, 22 марта.

Как сообщал источник «Нового Дня», сотрудники ФСБ опросили начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Подтвердить или опровергнуть эту информацию в пресс-службе УМВД отказались, посоветовав обращаться за комментариями в РУ ФСБ.

В пресс-службе УМВД сообщили, что в пятницу, 22 марта Алтынов принял участие в видеоконференции с министром внутренних дел и заседании общественного совета при УМВД региона.

Сейчас генерал Алтынов находится на больничном – он проходит плановое медицинское обследование.

Тюмень, Михаил Калянов, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.03.19

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