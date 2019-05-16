Суд оставил за решеткой фигурантов дела, в котором замешан глава тюменской полиции

Фигуранты уголовного дела о вымогательстве, в котором замешан начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов, останутся под стражей до 21 сентября. Такое решение принял в четверг, 16 мая, Ленинский районный суд Тюмени.

Как рассказал Павел Московкин, адвокат одного из обвиняемых бизнесмена Олега Гузенко, суд в полной мере удовлетворил просьбу следователя и оставил меру пресечения предпринимателю без изменений. Такое же решение было принято, по информации Московкина, в отношении остальных фигурантов, замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала по Тюменской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерия Калалба. Адвокат Валерия Калалба Валентина Кокорина подтвердила информацию Московкина. Получить комментарии адвоката Дмитрия Габова не удалось, они не ответили на звонки и смс-сообщения.

Валентина Кокорина рассказала, что следствие просило суд «закрыть» уголовное дело от прессы, но судья оставил заседание открытым.

По словам Павла Московкина, его подзащитный вину не признал. «Мы еще не дошли до такого состояния, чтобы признавать абсурд», – заявил адвокат. Решение Ленинского суда адвокат намерен обжаловать, защита Олега Гузенко заявила о готовности дойти до Верховного суда.

Содержат Гузенко в обычной камере, за медпомощью он не обращался, рассказал юрист. Отметим, что ранее адвокаты Дмитрия Габова и Валерия Калалба сообщали, что подследственных держат в одиночных камерах, а Дмитрий Габов и вовсе полностью информационно отрезан от мира. На сегодня к Валерию Калалбу подселили сокамерника. Он также не признает своей вины.

Как писал «Новый день», Дмитрий Габов, Валерий Калалб и Олег Гузенко были арестованы 22 марта по делу о вымогательстве в особо крупном размере у Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

Адвокаты Габова и Калалба заявляли, что сотрудники ФСБ требовали от подследственных дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова. Сейчас генерал Алтынов проходит по делу свидетелем.

Тюмень, служба информации

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