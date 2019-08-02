Тюменские силовики нашли нарушения в центре, который возглавлял друг генерала Алтынова

Тюменские следователи вышли на незаконную схему легализации гастарбайтеров. Как сообщает источник «Нового Дня» в силовых структурах, в ней фигурирует небезызвестный директор тюменского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Валерий Калалб.

По словам собеседника агентства, документы для гастарбайтеров оформлялись через тобольское ООО «Санэпидблагополучие». Якобы этот центр выдавал медицинские заключения о здоровье для иностранных граждан, хотя на самом деле они не проходили обследование. Медзаключения, по словам источника, выдавались через тюменский «Паспортно-визовый сервис», который возглавлял Калалб.

Подтвердить или опровергнуть данную информацию не удалось. В пресс-службах УМВД и СУ СКР по Тюменской области категорически отказались от комментариев. Связаться с адвокатом Валерия Калалба также не удалось. Сам Калалб находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере.

Напомним, Калалб проходит по делу вместе с замначальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрием Габовым и директором компании «Сибнефтехимтрейд» Олегом Гузенко. Их обвиняют в вымогательстве 80 млн рублей у бизнесменов Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

По одной из версий, Гузенко обратился к главе УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову с сообщением о мошенничестве, совершенном в отношении его компании Мамедхановым, который не полностью расплатился за поставленное топливо. Калалб, будучи другом Алтынова, оказал Гузенко содействие. Алтынов, действительно, принял Гузенко и дал распоряжение разобраться с сообщением о мошенничестве.

Однако, по другой версии, через поставки топлива компания Гузенко занималась обналичкой в крупном размере, а невыплаченная контрагентом сумма и была «обналом».

В день задержания фигурантов дела ФСБ опросила и генерала Алтынова. Позже адвокаты задержанных сообщили, что на их подзащитных оказывалось воздействие, чтобы те дали показания против начальника областного УМВД.

Как говорит другой источник «Нового Дня», доказать причастность Юрия Алтынова к противоправным действиям не удалось: Гузенко обратился к генералу через официальный прием граждан, и начальник УМВД просто обязан был отреагировать на сообщение о преступлении.

«Новый День» будет следить за развитием событий.

Тюмень, служба информации

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