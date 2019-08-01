В Тюмени обсуждают недвижимость главы УМВД Алтынова

В Тюменской области силовики активно обсуждают слухи о возможной отставке главы УМВД Юрия Алтынова. По словам источников «Нового Дня» в правоохранительных органах, генерал якобы избавляется от недвижимости в Тюмени.

До этого, 29 июля, похожую информацию распространил телеграм-канал «Незыгарь»: «Приехали 20 человек из центрального аппарата ФСБ. Проверяют деятельность руководства местного МВД. Тем временем начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов спешно ушел в отпуск и выставил квартиру на продажу».

По словам источников «Нового Дня», никакая проверка из ФСБ не приезжала, однако Юрий Алтынов якобы действительно выставил на продажу квартиру в элитном жилом комплексе «Life Plaza». Стоимость недвижимости составляет более 35 млн рублей.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались комментировать данную информацию, сообщив, что генерал Алтынов находится в отпуске, поэтому подтвердить или опровергнуть что-либо нет возможности – с руководителем нет связи.

Согласно данным базы недвижимости «ЦИАН», в ЖК «Life Plaza» продаются 22 квартиры стоимостью от 18 до 66 миллионов рублей. Здание считается роскошным клубным жилым комплексом, в нем свой бассейн и фитнесс-зал, клуб по интересам, на огороженной территории – теннисный корт, беговые дорожки, футбольное поле и зеленый парк с фонтаном. Лестницы оформлены резным дубом, минимальная площадь квартир – 143 кв. м.

Между тем, в самом жилом комплексе «Life plaza» корреспонденту «Нового Дня» не подтвердили, что генерал Алтынов продает одну из их квартир. В отделе продаж заявили, что руководитель полиции имеет квартиру в комплексе Home Sweet Home, расположенном рядом. Цены там гораздо демократичней, трехкомнатную квартиру в 120-140 метров квадратных можно купить за 9-12 млн рублей.

Согласно данным официальной декларации о доходах, глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов за 2018 год заработал 1,9 млн рублей (годом ранее – 2,5 млн рублей). В собственности у Алтынова квартира 114 кв. м, купленная в ипотеку и за счет накопленных средств.

Напомним, генерал Алтынов оказался замешан в уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере. Весной 2019 года ФСБ арестовала замначальника УЭБ и ПК УМВД региона Дмитрия Габова, директора паспортно-визового сервиса Валерия Калалба и предпринимателя Олега Гузенко за вымогательство 80 миллионов рублей у бизнес-партнера Гузенко. Алтынов был сопровожден в РУ ФСБ по Тюменской области и опрошен. Генерал является другом Валерия Калалба, они дружат семьями. Однако, адвокат Габова Максим Еремеев заявил, что в материалах дела нет показаний Алтынова.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.08.19

В Тюмени домбаботница бизнесмена полгода таскала золото из хозяйского сундука. / В Тюмени полицейский спас тонущую женщину. / В тобольской полиции ввели «добровольно-принудительную» благотворительность. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»