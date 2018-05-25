Главный тюменский полицейский купил квартиру

Начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов в прошлом году купил квартиру (114 кв. м.) и машиноместо. Как указано в его декларации, покупки сделаны за счет кредита и средств, накопленных ранее.

Доход главного тюменского полицейского составил 2,5 млн рублей (2,2 млн в 2016 году). В его собственности также находятся три земельных участка общей площадью более 1,7 тыс. кв.м. и гараж. Автомобиля у главы УМВД нет. Машина записана на супругу Алтынова. Это Toyota Land Cruiser 200. Жена полицейского получила доход в размере 623 тыс. рублей. В 2016 году она задекларировала 2,2 млн рублей.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 25.05.18

Инвестклимат Тюменской области признан лучшим в России. / В Тюмени пенсионер наказал медиков за отказ везти его в больницу. / Проектировать гостиницу в Рощино будет московская компания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»