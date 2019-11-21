Экс-начальник тюменской полиции Алтынов помещен в камеру до суда

Бывший начальник управления МВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщили сразу два источника агентства «Новый День», близких к правоохранительным органам.

Алтынов задержан в порядке 91 статьи УПК РФ. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). В пятницу, 22 ноября, суд решит, оставлять ли генерала Алтынова на свободе или поместить в СИЗО на время следствия.

Ранее «Новый День» сообщал, что сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ в Екатеринбурге в четверг, 21 ноября, пришли с обысками в УМВД по Тюменской области и домой к экс-начальнику областного управления внутренних дел генерал-майору Юрию Алтынову. Были изъяты компьютеры из рабочего кабинета Алтынова и из кабинетов его заместителей. Из дома генерала также был изъят компьютер, у экс-начальника УМВД изъяли также телефоны. Следователи допрашивали Алтынова во втором следственном отделе по особо важным делам СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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