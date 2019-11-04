Президент уволил начальника тюменского УМВД, подчиненные которого взяли банду ФСБ

Генерал-майор Юрий Алтынов официально освобожден от занимаемой должности начальника УМВД по Тюменской области. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 4 ноября.

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора Алтынова Юрия Петровича, начальника Управления внутренних дел Российской Федерации по Тюменской области», – говорится в указе президента.

Рапорт об уходе на пенсию Юрий Алтынов подал 27 сентября, после чего ушел в отпуск. Исполнять обязанности начальника УМВД по Тюменской области вместо Алтынова остался его заместитель, начальник полиции Валерий Суворов.

Предполагалось, что де-юре Алтынов покинет свой пост, возможно, только к декабрю, но этот прогноз не оправдался.

Ранее Алтынов оказался замешан в нескольких скандалах, в частности – в истории о вымогательстве 80 млн рублей у тюменских коммерсантов. Фигурантом дела является замначальника УЭБ И ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов. По делу сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был опрошен и сам Юрий Алтынов, но доказательств его причастности найдено не было. Отметим, что именно во время руководства Юрия Алтынова тюменская полиция сумела совершить беспрецедентное задержание «банды сотрудников ФСБ» весной 2017 года.

Тюмень, служба информации

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