Главный полицейский Тюменской области уходит в отставку

Начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов уходит на пенсию. О том, что глава региональной полиции подал рапорт, «Новому Дню» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об увольнении в связи с достижением возраста выхода на пенсию, сообщили в пресс-службе областного полицейского глава.

Ранее Алтынов оказался замешан в нескольких скандалах, в частности – в истории о вымогательстве 80 млн рублей у тюменских коммерсантов. Фигурантом дела является замначальника УЭБ И ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов. По делу был опрошен и сам Юрий Алтынов, но доказательств его причастности найдено не было.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 27.09.19

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