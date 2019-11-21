Экс-начальника тюменской полиции Алтынова обвинили во взятке, под угрозой руководство областного УМВД

Экс-начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета по подозрению в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). Из кабинетов Юрия Алтынова и его заместителей были изъяты все компьютеры и другая техника, также изъяты компьютер из квартиры экс-начальника тюменского полицейского главка и его телефоны, сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

По информации источника, завтра, 22 ноября, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для Алтынова. Наиболее вероятно, что генерала отправят под домашний арест. По версии источника, по данному делу может быть привлечен к ответственности также заместитель Алтынова, нынешний врио руководителя регионального УМВД Валерий Суворов.

Собеседник агентства отмечает, что «дело Алтынова» может быть реакцией ФСБ на успешное задержание сотрудниками уголовного розыска весной 2017 года «банды ФСБ», промышлявшей убийствами предпринимателей и таксистов. Тогда должностей лишилось все руководство РУ ФСБ по Тюменской области во главе с руководителем Вадимом Пятилетовым.

Ранее Алтынов оказался замешан в нескольких скандалах. Один из них связан с вымогательством 80 млн рублей у тюменских коммерсантов. Фигурантом дела является замначальника УЭБ И ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов. По делу сотрудниками РУ ФСБ по Тюменской области был опрошен и сам Юрий Алтынов, но доказательств его причастности найдено не было.

Юрий Алтынов был освобожден от должности указом президента Владимира Путина из органов МВД 4 ноября по собственному желанию. Решение генерала было неожиданным, так как многие в УМВД региона отмечали его амбиции продолжить службу в центральном аппарате МВД в Москве.

Как сообщал «Новый день», сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ в четверг, 21 ноября, пришли с обысками в УМВД по Тюменской области и домой к экс-начальнику областного управления внутренних дел генерал-майору Юрию Алтынову. Один из собеседников агентства рассказал, что против Алтынова мог дать показания бизнесмен Олег Гузенко, проходящий обвиняемым по делу о вымогательстве у предпринимателей 80 млн рублей. В сентябре Гузенко заключил досудебное соглашение со следствием. У соглашения было два условия – признание вины и дача показаний по другим участникам преступления.

Тюмень, служба информации

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