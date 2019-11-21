Следователи допрашивают экс-начальника УМВД Тюменской области Алтынова

Генерал-майор Юрий Алтынов, бывший начальник УМВД по Тюменской области, находится на допросе во 2-м отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области. Там же находятся сотрудники ФСБ, около отдела поставлена спецмашина, глушащая сигналы мобильной связи, сообщил источник «Нового дня», близкий к правоохранительным органам.

По данным источника, следователи 4-го отдела ГСУ СК РФ работают на месте с утра четверга, 21 ноября. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области отказались подтверждать или опровергать данную информацию.

Ранее «Новый день» сообщал, что сотрудники ФСБ и 4-го следственного управления СК РФ пришли с обысками в УМВД по Тюменской области и домой к экс-начальнику областного управления внутренних дел генерал-майору Юрию Алтынову. Причиной визита силовиков, якобы, стали уголовные дела, связанные с коррупционным преступлениям. Какие конкретно преступления могут вменяться Алтынову, источники не сообщили. При этом один из собеседников агентства рассказал, что против Алтынова показания мог дать бизнесмен Олег Гузенко, проходящий обвиняемым по делу о вымогательстве у предпринимателей 80 млн рублей. В сентябре Гузенко заключил досудебное соглашение со следствием. У соглашения было два условия – признание вины и дача показаний по другим участникам преступления.

Получить комментарии в пресс-службе УМВД по Тюменской области не удалось, руководство пресс-службы не ответило на телефонные звонки и sms-сообщения. В РУ ФСБ по Тюменской области также не ответили на звонки агентства.

Тюмень, служба информации

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