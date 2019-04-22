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Понедельник, 22 апреля 2019, 14:27 мск

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Тюменский полицейский, обвиняемый по «делу Алтынова», отказался от голодовки

Фото Pixabay

Заместитель начальника антикоррупционного подразделения полиции Тюменской области Дмитрий Габов отказался от голодовки, которую ранее собирался начать в знак протеста. Об этом «Новому Дню» рассказал адвокат Мамикон Минасян.

«Пока мы находимся в состоянии ожидания. Ждем, чтобы с нами кое-какие следственные действия провели, а потом решим, объявлять голодовку или нет», – рассказал адвокат. По его словам, месяц держат в одиночной камере. Об этом «Новому Дню» рассказал адвокат Мамикон Минасян.

По словам адвоката, Габов уже месяц содержится в одиночной камере и продолжает настаивать на своей полной невиновности.

Состояние его здоровья далеко от идеального: он страдает от повышенного артериального давления и высокого уровня сахара крови.

Минасян говорит, что клиент находится под наблюдением, но в СИЗО нет достаточно квалифицированных врачей, чтобы установить диагноз.

Напомним, заместитель начальника УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области Дмитрий Габов был арестован в один день с руководителем тюменского филиала «Паспортно-визового сервиса» Валерием Калалбом и предпринимателем, гендиректором компании «Сибнефтехимтрейд» Олегом Гузенко по делу о вымогательстве в особо крупном размере у Анатолия Лаврентьева и Азада Мамедханова.

Ранее адвокаты Габова и Калалба заявляли, что на их подзащитных оперативниками ФСБ оказывалось давление. Якобы, «чекисты» требовали от подследственных дать показания против начальника УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова.

Все трое пробудут в СИЗО как минимум до 20 мая. Сейчас Алтынов проходит по делу свидетелем.

По данным источника «Нового Дня», компания Мамедханова «РК Т-Ойл» покупала у «Сибнефтехимтрейда» нефтепродукты, но не рассчиталась полностью, задолжав несколько десятков миллионов рублей. Между ООО «Сибнефтехимтрейд» и ООО «РК Т-Ойл» идет разбирательство в гражданском суде.

Согласно данным с официального сайта арбитражного суда Тюменской области, спорная сумма составляет 117 млн рублей. Официально ни Лавентьев, ни Мамедханов отношения к ООО «РК Т-Ойл» не имеют. По данным источника «Нового Дня», Лаврентьев был поручителем по сделке.

Тюмень, Михаил Калянов

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