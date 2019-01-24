В Тюмени арестованы полицейские – участники драки с чеченцами на переправе

В Тюмени арестованы двое сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УБЭП и ПК) УМВД по Тюменской области.

Как сообщает источник «Нового Дня», близкий к правоохранительным органам, в четверг, 24 января, по решению судьи Ленинского районного суда Храмцовой были взяты под стражу четыре человека, двое из которых участвовали в драке с чеченцами на паромной переправе через реку Тура в августе 2018 года. Полицейские проведут с СИЗО ближайшие два месяца.

Адвокат чеченцев Залина Хашиева рассказала «Новому Дню», что сотрудники УБЭП обвиняются в превышении полномочий (ст.286 УК РФ) и в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Якобы, обвинения связаны с действиями полицейских при изъятии контрафактной продукции.

Агентству известны фамилии двоих фигурантов дела – Пегов и Мишин. По словам Залины Хашиевой, никто из арестованных полицейских не признал вину.

Получить комментарий в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области не удалось, старший помощник руководителя Следственного управления Людмила Галстян отказалась от комментариев.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что оперуполномоченными службы собственной безопасности областного полицейского главка была установлена возможная причастность сотрудников полиции одного из подразделений к неправомерным действиям.

«Полицейские подозреваются в неправомерных действиях при составлении процессуальных документов, связанных с изъятием продукции магазина. Руководством УМВД России по Тюменской области назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение о целесообразности их дальнейшего пребывания на службе. В настоящее время полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности», – сообщили в УМВД.

Как выяснилось, сотрудники полиции изымали алкоголь у предпринимателя, которого неоднократно уличали в нарушении закона при продаже спиртосодержащей продукции.

Ранее правоохранительными органами были задержаны четверо чеченцев, предположительно, участвовавших в драке с полицейскими на понтонной переправе через туру в начале августа 2018 года. По словам Хашиевой, они все еще находятся под домашним арестом и имеют статус обвиняемых. Им вменяют применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ). «Мы оспариваем этот факт», – отметила Хашиева.

Как писал «Новый День», 8 августа сотрудники полиции подъехали к понтонной переправе через реку Тура. У них разгорелся конфликт с работниками переправы чеченской национальности. Полицейские были избиты, один из стражей порядка в итоге был госпитализирован в ОКБ№2 с тяжелыми травмами. После конфликта на переправу нагрянул СОБР, который задержал как минимум двоих нападавших.

Тюмень, служба информации

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