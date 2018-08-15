Появилось полное видео драки между полицией и кавказцами: в кадре «лопата» и пистолет

В интернете появилось полное видео конфликта между полицейскими и работниками переправы через Туру в Тюмени. К переезду подъезжают автомобили Лада Приора и Форд Фокус, за рулем которых находятся полицейские в гражданской одежде. Работник переправы загораживает собой дорогу и Форд его толкает. После того, как иномарка паркуется, работник переправы пытается ударить вышедшего из машины водителя сзади, но промахивается. Далее сотрудник полиции достает из салона травматический пистолет, но его валят на землю сразу несколько человек. Начинается массовая драка, в какой-то момент другой полицейский поднимает пистолет вверх.

Как сообщал «Новый День», 8 августа конфликт произошел на понтонной переправе через Туру, которая контролируется представителями чеченской диаспоры. По словам источника в силовых структурах, сотрудники полиции находились при исполнении (по некоторым данным, ехали осуществить контрольную закупку). Они подъехали к переправе и предъявили служебные удостоверения. Как сообщал источник «Нового Дня», после этого работники переправы якобы напали на полицейских с бейсбольными битами и лопатами. На видео видно, что один из сотрудников переправы, действительно, держит в руках предмет, похожий на лопату или биту.

Один из стражей порядка в итоге был госпитализирован в ОКБ№2 Тюмени с тяжелыми травмами. Нападавших задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям «применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти» и «причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». В чеченской общественной организации «Вайнах» пояснили, что причиной конфликта стало нежелание одной из сторон платить за переправу, и обещал оказать помощь задержанным. «Будем помогать. Мы всегда своим помогаем. Юридически поможем, политически поможем и не дадим своих в обиду никому, независимо от того, полицейский он или кто-то еще, – заявил «Новому Дню» председатель совета старейшин «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев. – Если посмотреть правильно, тот, кто, проезжая, не захотел заплатить 30 рублей, тот и виноват».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.08.18

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