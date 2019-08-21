В Тюмени будут судить кавказцев, которые напали на сотрудников полиции на переправе

В Тюмени следователи завершили расследование громкого уголовного дела о массовой драке между сотрудниками полиции и чеченцами на понтонной переправе через реку Тура. ЧП случилось год назад – в августе 2018 года и стало одним из самых резонансных инцидентов. Перед судом предстанут четверо участников потасовки, напавших на полицейского в штатском, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 8 августа 2018 года около трех часов дня 31-летний сотрудник полиции в гражданской одежде возвращался из служебной командировки. Он подъехал к понтонной переправе через реку Тура по улице Судостроителей в Тюмени. Возле строения, где водители проезжающих машин платят за проезд, между полицейским и одним из обвиняемых произошел конфликт. Работник переправы ударил полицейского в голову. После этого к потерпевшему подбежали еще трое мужчин и стали его избивать.

Полицейский упал, обвиняемые продолжали бить лежачего. Несколько раз потерпевший пытался убежать, но его догоняли и продолжали бить руками и ногами. Одним из ударов по ноге полицейскому сломали палец. Избиение закончилось, когда на место прибыли сотрудники Росгвардии. В результате избиения здоровью сотрудника полиции был нанесен тяжкий вред.

Нападавшие были задержаны. Сейчас четверых участников избиения – 31 года, 19, 36 и 53 лет – обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц. 31-летнему обвиняемому придется также ответить за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавший полицейский ехал в командировку не один. В конфликте участвовали двое полицейских – пояснили в среду, 21 августа 2019 года, в СУ СК. Второй полицейский является свидетелем в уголовном деле. Пострадавшим признан только один правоохранитель. Как писал «Новый день», избитым полицейским является Константин Мишин. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Сейчас он находится под следствием по делу о нарушениях при изъятии контрафактного алкоголя.

Обвиняемые – представители чеченской диаспоры. По данным агентства, двое из них являются родственниками и носят фамилию Сулеймановы.

Ранее в Интернете было размещено видео конфликта между полицейскими и работниками переправы через Туру в Тюмени. На нем видно, как к переезду подъезжают автомобили «Лада Приора» и «Форд Фокус», за рулем которых находятся полицейские в гражданской одежде. Работник переправы загораживает собой дорогу и «Форд» его толкает. После того, как иномарка паркуется, работник переправы пытается ударить вышедшего из машины водителя сзади, но промахивается. Далее сотрудник полиции достает из салона травматический пистолет, но его валят на землю сразу несколько человек. Начинается массовая драка, в какой-то момент другой полицейский поднимает пистолет вверх.

Ранее председатель совета старейшин чеченской общественной организации «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев комментировал агентству «Новый День» потасовку: «Это рядовой случай, люди хотели проехать, не заплатив. Их не пропустили. Но это не национальный вопрос.

Тюмень, служба информации

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