В Тюмени суд оставил под стражей экс-полицейских, избитых чеченцами на переправе

Суд отпустил из СИЗО двоих из четверых бывших тюменских полицейских, обвиняемых в нарушениях при изъятии контрафактного алкоголя. Еще двое экс-оперативников, ранее «засветившиеся» в драке с представителями чеченской диаспоры на тюменской понтонной переправе в августе 2018 года, остаются в СИЗО.

Бывших сотрудников полиции Григория Гоцака, Дмитрия Киреева, Константина Мишина и Сергея Пегова обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Экс-полицейских обвиняют в злоупотреблениях при изъятии нелегального алкоголя из магазина, владелец которого неоднократно попадался на нарушениях закона при продаже спиртосодержащей продукции.

24 января суд поместил оперативников под стражу. После возбуждения уголовного дела и проведения проверки все четверо были уволены из органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Бывшие полицейские не признают свою вину. Как сообщил Максим Еремеев, адвокат Григория Гоцака, при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения Гоцаку представитель прокуратуры заявил, что в действиях подследственного мошенничества не было. В итоге, Гоцака и Киреева суд отправил под домашний арест.

Экс-сотрудникам полиции Мишину и Пегову суд продлил содержание под стражей до сентября. Адвокат Сергея Пегова Яна Панкратова пыталась оспорить содержание ее подзащитного под стражей, но суд не внял доводам юриста. Под стражей обвиняемые находятся с января 2019 года.

Отметим, что в августе 2018 года Сергей Пегов и Константин Мишин оказались участниками драки с представителями чеченской диаспоры на понтонной переправе в Тюмени. Полицейские были избиты, Мишин был госпитализирован в ОКБ№2 с тяжелыми травмами. После конфликта на переправу нагрянул СОБР, который задержал нападавших.

Тюмень, служба информации

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