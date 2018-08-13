Силовики прокомментировали потасовку между кавказцами и полицией в Тюмени

Следственный комитет возбудил уголовное дело против участников нападения на сотрудников полиции на переправе через реку Тура в Тюмени. Дело возбуждено по статьям «применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти» (ч.2 ст.318 УК РФ) и причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц (ч.3 ст.111 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Тюменской области, конфликт, закончившийся причинением тяжкого вреда здоровью, произошел в среду, 8 августа, у дома №32 «А», корпус 1 по улице Судостроителей. «В ходе пресечения противоправных действий граждан, в отношении сотрудников УМВД России по Тюменской области было применено насилие опасное для жизни и здоровья», – сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области. Узнать, о каких конкретно противоправных действиях идет речь, не удалось – телефоны пресс-службы молчат с самого утра.

Четырем задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как накануне писал «Новый День», конфликт произошел на понтонной переправе через Туру, которая контролируется представителями чеченской диаспоры. По словам источника в силовых структурах, когда трое сотрудников полиции на служебном автомобиле подъехали к переправе и предъявили служебные удостоверения. После этого работники переправы напали на полицейских с бейсбольными битами и лопатами. В ответ один из стражей порядка открыл огонь из служебного оружия и ранил одного из нападавших. Вслед за этим несколько человек избили полицейских. Один из стражей порядка в итоге был госпитализирован в ОКБ№2 Тюмени с тяжелыми травмами. В чеченской общественной организации «Вайнах» пояснили, что причиной конфликта стало нежелание одной из сторон платить за переправу.



Тюмень, служба информации

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