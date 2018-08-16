Бывший сотрудник ФСБ оценил потасовку полиции с кавказцами в Тюмени: нужно было делать всё по закону

Общественный совет при управлении МВД по Тюменской области проверит законность действий полицейских в драке с представителями одной из кавказских республик на понтонной переправе в Тюмени. Об этом сообщил член общественного совета Сергей Русанов в соцсетях. Ранее агентство «Новый День» описывало обстоятельства потасовки, произошедшей 8 августа 2018 года.

Председатель Общественного совета при УМВД региона, бывший замначальника РУ ФСБ по Тюменской области Александр Петрушин подтвердил «Новому Дню» эту информацию. «Да, от общественного совета будет направлено обращение (в УМВД по Тюменской области – ред.), чтобы они нам разъяснили ситуацию и ответили на некоторые вопросы. Прежде всего, это соответствие действий правоохранителей закону о полиции», – сказал Петрушин.

По словам Петрушина, на переправе произошел серьёзный конфликт «с несколько этнической, окраской». «Меня интересует, что это за подразделение, откуда эти бойцы, – говорит Петрушин. – Почему они так себя вели? Если они действовали в рамках закона, это одно. Если нет, надо проводить расследование, соответствующую проверку через службу внутренней безопасности УМВД».

По мнению председателя общественного совета, работники переправы имели право требовать плату за проезд. «Полицейским надо доказывать, что есть срочная необходимость, чтобы воспользоваться частной переправой. Есть же государственные мосты, проезжайте. Если говорят, что в первой машине была девица в сарафане с пивом, то что это за командировка?», – сказал Петрушин.

Произошедший конфликт, по мнению Петрушина, спровоцировала обыкновенная грубость. «Сделали бы все по закону, предъявили удостоверения, и работники переправы и пропустили бы машины. Я проверил, они спокойно пропускают по удостоверениям», – утверждает бывший силовик.

Как сообщал «Новый День», драка со стрельбой на понтонной переправе в Тюмени произошла днём 8 августа. Переправа контролируется представителями чеченской диаспоры. По словам источника в силовых структурах, сотрудники полиции находились при исполнении. Якобы, они подъехали к переправе и предъявили служебные удостоверения, а работники переправы, по предварительной информации, напали на полицейских с бейсбольными битами и лопатами. Один сотрудник полиции был госпитализирован, возможно, он в реанимации.

Впоследствии было опубликовано видео с камер наблюдения. На записи видно, что один из сотрудников переправы, действительно, держит в руках предмет, похожий на лопату или биту. При этом в соцсетях возникло бурное обсуждение действий предполагаемых сотрудников полиции: они были в штатском, их сопровождали девушки.

Тюмень, служба информации

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